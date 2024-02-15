فيديو.. قصي حاتم يطرح أغنية باللون الريفي العراقي

طرح الفنان العراقي قصي حاتم لجمهوره أغنية باللون الريفي العراقي الذي يعد من أصعب المقامات العراقية، من خلال الأغنية المنفردة الجديدة التي طرحها تحت عنوان "چنك ورد".

وتعاون قصي في الأغنية مع الشاعر قصي عيسى، ومن ألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع ومكس وماستر عثمان عبود.

وتقول كلمات أغنية "چنك ورد":

چنك ورد يحليوو...ياستار ..من شوگك

شنهي وتگلي اچبير ..قابل هاز كارروكك

عايفني المن هان ما مرتااح من دوونك

مفرفح ورد اشتاگ ميت شوگ من دونك

وحول جديده يقوى قصي حاتم في بيان صحفي: "أحببت أن أغير في جديدي "چنك ورد" ونخرج قليلاً عن المألوف العادي، واخترت هذا اللون العراقي الأصيل الذي كانوا يغنونه عمالقة الغناء العراقي قديماً".

وأضاف قصي: "أسعدني ردة فعل الجمهور حول تجربتي الجديدة في لون الريف العراقي، وقد زادني حماس لتقديم ما هو مميز ومختلف في أعمالي القادمة".

ويستعد قصي حاتم لطرح عمل جديد ولون مختلف عليه في عيد الفطر المقبل، وسيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

https://youtu.be/ra5N0SEEX8I?si=_xvsO_zoFvqLze8x