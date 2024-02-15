أبو العنين يتأهل لمواجهة كريم عبد الجواد في ربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش 2024

تأهل المصرى على أبو العنين، إلى دور ربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش 2024، بعد تغلبه على اللاعب الفرنسى بابتست ماسوتى، بنتيجة 3-1 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

9-11 ، 14-12 ، 11-5 ، 11-2 .

وتستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجال الإسكواش، وذلك خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ومن المقرر أن تكون مواجهة دور ربع النهائى مواجهة مصرية قوية بين علي أبو العينين، وكريم عبد الجواد.