وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس المحافظة ويوجه بتفعيل برنامج علاج ضعاف السمع

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بمدارس ميت ابو غالب لتعليمية.

وتابع وكيل الوزارة، مدارس الشهيد الشرباصي عامر الإبتدائية وميت ابو غالب الإبتدائية والشهيد سامح القصبي الإبتدائية وميت ابو غالب الاعدادية بنات وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد وناقش العديد من الحلول المقترحة وأكد علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي ابنائنا الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدًا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقولة تعالي "اقرأ" وكل الكتب السماوية حثت علي العلم والقراءة.

كما وجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم لاستثمار أوقاتهم، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، محذراً من أصدقاء السوء وانضباط المظهر وخطر السلوك الجمعي السيئ، مؤكدا أن المدرسة ليست للتعليم فقط بل للتربية والتكوين الشخصي والنفسي والثقافي للاندماج في المجتمع.

وخلال الجولة قرر وكيل الوزارة، إحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، للتقصير فى أداء مهامهم الوظيفية.

كما أشاد بانضباط العديد من العاملين والتزامهم بواجبهم مع الطلاب ؛ إذ تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط سير اليوم الدراسي.