غدا.. "الفلك في حياتنا" ندوة في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة مساء غد الجمعة ندوة بعنوان" الفلك فى حياتنا اليومية"، والتى تهدف إلى التعريف بالأجسام السماوية والظواهر التي تحدث خارج الغلاف الجوي للأرض، وما لها من تأثيرًا كبيرًا على الأرض.

تتناول الندوة العناصر الأساسية التي تشكل النجوم والسدم، وتكشف عن أنها هي نفس العناصر التي تشكل أجسادنا، مما تزيد من درجة ارتباطنا مع الكون، وأن العالم أكثر ارتباطًا بالنجوم .

تأتى الندوة في اطار استراتيجية الجمعية لنشر الثقافة الفلكية وأهمية التعريف بها، وما لعلم الفلك من تأثيرًا كبيرًا على العالم، إذ نجد أنَّ الحضارات القديمة ربطت آلهتهم مع الأجرام السماوية، وربطوا تحركات تلك الأجرام بتنبؤاتهم لما سيحدث في المستقبل .

يعقب الندوة رصد فلكى لمراقبة السماء ليلًا ومشاهدة الكواكب والنجوم وتعقب أجرامها، ومراقبة نجومها وكواكبها، ومشاهدة النيازك العابرة، والشهب المتساقطة، والأقمار الصناعية التي تتقاطع في مسارات منتظمة شاهدة جبال القمر وأوديته وسطحه الغني بالتضاريس، ورصد الكواكب المعروف موقعها مسبقًا، حيث يمكن رؤية عطارد والزهرة والمريخ، والمشتري وزحل، وتمييز أقمار المشتري، وحلقات زحل، وسوف تجيب الندوة عن العديد من الأسئلة التي يسعى الفلكيون للإجابة عليها مثل كم عمر الكون؟ ما هو مصير الكون؟