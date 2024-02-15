كريم عبد الجواد يتأهل لربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش 2024

تأهل المصرى كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميا، إلى دور ربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش 2024، بعد تغلبه على اللاعب الأمريكى الصاعد تيموثى برونويل، ويحول تأخره فى الأشواط 0-2 إلى فوز بنتيجة 3-2 فى مباراة الدور الثانى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

6-11 ، 8-11 ، 11-6 ، 11-7 ، 11-8، وذلك فى مباراة ماراثونية أمتدت لـ 70 دقيقة.

تستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجال الإسكواش، وذلك خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

ومن المقرر أن تكون مواجهة دور ربع النهائى مواجهة مصرية قوية أمام بطلنا الواعد علي أبو العينين.