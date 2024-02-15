خبير تربوي: مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة تغطي كل أنحاء الجمهورية (فيديو)

تحدث الدكتور تامر شوقي خبير تربوي، عن المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، قائلا: «الدولة المصرية تعمل على تعيين شباب أكفاء ومتميزين، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ومع توجهها لتمكين الشباب».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ المنظومة تتكون من عناصر كثيرة، ورغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، إلا أنها تهتم بتطوير العملية التعليمية في جميع عناصرها وجوانبها.

وتابع: «في نوفمبر الماضي، تم تعيين 350 مدير من الشباب استلموا أعمالهم، وهناك متابعة لأفكارهم من خلال المركز القومي للامتحانات، والدفعة الثانية سيتم تعيين 325 مدير، ويستمر التقدم لها حتى 27 فبراير الجاري».

وأكد أن هذه المبادرة تغطي كل أنحاء الجمهورية بحيث يتم تغطية كل الإدارات التعليمية في كل أنحاء الجمهورية، وهناك توازن بين عنصر الرجال والنساء، كما يتم اختيار الشباب من 35 إلى 40 سنة، ويجب أن تتوفر فيهم اللياقة الصحية والبدنية والذهنية، وأن يكونوا قد شغلوا منصب وكيل المدرسة، وأن يكونوا ملمين بالتجارب الحديثة والمعاصرة، أن يكون لديهم فكر ثقافي وتطوير إداري قوي جدا.

