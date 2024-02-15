المرشح المصري الوحيد بقائمة جائزة «البوكر»: الرواية تتناول فكرة الأمنية غير المحققة

قال الروائي أحمد المرسي، إن ترشيح رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، كان عن طريق دار النشر التي وافقت على تقديم الرواية والجائزة البوكر، مشيرا إلى أن هذه الجائزة هي بمثابة تقدير للكاتب ومسؤولية عليه تجاه الأعمال القادمة.

وأضاف «المرسي»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «رواية بدأت كتابتها من 2020 وهي سنة صعبة علينا كلنا بسبب جائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية، وبتناول مأساة الإنسان المأزوم عبر الزمن، من 100 سنة في ظروف مشابهة تماما لبدايات القرن الـ20 وما بعد ثورة 19».

وتابع أن الأوضاع المأزومة يتمسك الإنسان فيها بالأمل والأمنيات حتى لو كانت كاذبة، والرواية تناقش فكرة الأمنية غير المحققة، قائلا: «هيحصل إيه لو الإنسان تأمل بأشياء ولم تتحق».

وأكمل، أن هناك إصدار قادم لرواية عن تقبل الآخر، مواصلا: «إحنا بنعيش في عالم بيتم فيه تجريم الآخر واعتباره عدو سواء اختلاف عقائدي أو فكري، والرواية بتتناول إزاي يقدر الإنسان أنه يتقبل الأآخر ويكتشف أن عدوه مش عدوه إذا تقرب ليه بشكل مختلف».





