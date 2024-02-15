زيادة التبادل التجاري وتطورات الأوضاع بغزة تتصدر المباحثات المصرية البرازيلية بالقاهرة

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات دفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات اللقاء استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية، وتأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت قبل قليل مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.