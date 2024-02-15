علي فرج يتأهل لربع نهائي بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش 2024

تأهل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، إلى دور ربع نهائي بطولة هيوستن للإسكواش 2024، بعد تغلبه على اللاعب المجري فاركاس بالازس المصنف الـ52 عالميًا بنتيجة (3-0).

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

(11-9) (11-9) (11-7).

تستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجال الإسكواش، وذلك خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

يأتي هذا استكمالًا للأداء المتميز لبطل العالم والذي يسعى لتحقيق ثاني ألقابه هذا العام بعد التتويج ببطولة جي بي مورجان الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه المصنف الأول عالميًا في دور ربع النهائي طارق مؤمن - المصنف الـ8 عالميًا.