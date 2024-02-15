وزير الخارجية الإيطالي: العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتسبب في وقوع عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، وجهت إيطاليا الثلاثاء الماضي انتقادات إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفة إياها بـ"غير المتناسبة" مع هجوم حماس المباغت قبل أكثر من 4 أشهر.

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الذي تترأس بلاده مجموعة السبع راهنا، أن هجمات إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة تحصد أرواح "كثير من المدنيين الفلسطينيين".