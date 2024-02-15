جامعة حلوان تفوز بالمركزين الأول والثاني عالميًا بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية

قال الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية، إنَّ فريق العمل بكلية الهندسة جامعة حلوان، سبق له الاشتراك بمسابقات عالمية وفاز فيها وحقق مراكز متقدمة، خاصة في القترة الأخيرة مع زيادة الاهتمام بالأنشطة الإبداعية والتكنولوجيا من القيادة السياسية وإدارة الجامعة، ومؤخراً فازت الجامعة بالمركزين الأول والثاني عالمياً بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية.

وأضاف «عليق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنَّ فكرة المشروع الفائز في مسابقة بانكوك للملكية الفكرية، هو عمل روبوت صناعي يقوم بأعمال ماكينات ضخمة تتولى الإنتاج الكمي والكيفي، ويتميز الروبوت بالدقة والكفاءة العالية ليحصد المركز الأول في مسابقة عالمية، ونتوقع أن تلقى اهتماما كبيرا بالفكرة في الداخل.

وتابع مستشار رئيس جامعة حلوان: «المشروع الثاني الفائز في معرض بانكوك، فكرته هو التخلص من النفايات البلاستيكية وإعادة التدوير بدون تكاليف عالية أو أخطار عالية على البيئة، ليتم تحويلها إلى وقود بديل».

