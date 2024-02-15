ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 23 ألف طن و922 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة سفينتان وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 922 شاحنة 64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 450 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000  طن بضائع، 472 شاحنة و23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال العبارة امل بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، دليلة والرياض فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى ANEMOS، أمل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1900 طن بضائع و277 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1851 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا