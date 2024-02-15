ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس البرازيل يصل إلى قصر الاتحادية للقاء السيسي

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل قبل قليل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

كما أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل، حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسين حرس الشرف .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي