تعرف على حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساءً غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالجزائر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الرواندي صامويل أويكوندا حكمًا لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدار الحكم الرواندي صامويل أويكوندا مباراتين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار، وكانت مباراتي غينيا الاستوائية أمام غينيا بيساو، ومباراة ناميبيا ومالي.

الحكم الرواندي سبق له إدارة عدد من المباريات للكرة المصرية حيث أدار المباراة الزمالك والمريخ السوداني، بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، وانتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

كما تواجد الحكم الرواندي صامويل أويكوندا

في مباراة منتخب مصر وليبيا كحكم رابع في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الموسم الحالي، أدار المباراة التي جمعت بين فريقي النجم الساحلي التونسي ونظيره بترو أتليتكو الأنجولى.