الأونروا: التدفق النقدي للوكالة سيصبح سالبا في مارس والوضع سيتفاقم في أبريل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن التدفق النقدي للوكالة سيصبح سالبا في مارس والوضع سيتفاقم في أبريل، ما لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم "الأونروا"، إن تعليق بعض الدول تمويلها عن الوكالة أشبه بالضربة القاضية، وسنضطر لإغلاق مقارنا، ووقف عملياتنا في قطاع غزة، اعتبارا من الشهر المقبل حال استمرار تعليق تمويل ودعم الوكالة، مضيفا أنّ بعض الدول اتخذت قرارا بتعليق تمويل الوكالة دون انتظار نتائج التحقيقات بشأن موظفي الوكالة، لافتا إلى أن وقف عملياتنا، سيؤثر على 600 ألف من الطلاب الفلسطينيين في مدارسنا.

وتابع: «لا توجد مؤسسة أخرى أو بديل عن الوكالة يستطيع تقديم خدماتها في قطاع غزة».