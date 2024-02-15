قال عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن فرق الطوارئ بالمجلس تواصل منذ الصباح عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية ومدخل المدينة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مجلس المدينة، رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة على مدار اليوم بنطاق المركز، تيسيراً على المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر التي تشهدها المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة اليومي.

وشدد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، على فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا.

وأعلن عمرو عبد المجيد، تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه، بسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

فرق طوارئ مجلس مطروح ترفع تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدولي الساحلي

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