تونس تهنئ هاجر قلديش بتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي

هنأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أستاذة القانون الدولي الدكتورة هاجر قلديش بتوليها منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إنه على هامش فعاليات الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انطلقت أمس الأربعاء اليوم 14 فبراير 2024 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان لوزير الخارجية عمار، لقاء مع الأستاذة هاجر قلديش، تقدم لها خلاله بأحر التهاني على إثر تعيينها مؤخرا مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي، متمنيا لها كلّ التوفيق في هذا المنصب المهم.

وأضافت الخارجية التونسية أن اللقاء مثل فرصة للتأكيد على الأهمية التي تُوليها بلادنا للإطارات التونسية وإبراز دورهم لمزيد إشعاع بلادنا، بما يعكس الصورة المتميزة للنظام التعليمي التونسي ويُحفّز الكفاءات التونسية على مزيد التألّق على مستوى المنظمات الدولية والاإقليمية.

وتمكنت خبيرة القانون الدولي من الفوز بعد منافسة مع عدد من خبراء القانون من دول أخرى حيث كان ترتيبها الأول بحسب القائمة المختصرة المرشحة للمنصب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاءت "قلديش" في المركز الأول، يليها في الترتيب بالمركز الثاني لينديوي كومالو من جنوب أفريقيا، وفي المركز الثالث روبرت إينو من الكاميرون، وفي المركز الرابع والأخير المستشار وائل راضي من مصر.

وتولت خبيرة القانون الدولي من قبل رئاسة لجنة القانون الدولي في الاتحاد الأفريقي لمدة عامين، خلال الانتخابات التي جرت في مارس من العام قبل الماضي 2022 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكانت أول امرأة تفوز بهذا المنصب منذ استحداثه في عام 2009.