أعلنت جامعة حلوان، بدء المرحلة الثانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان، والتى تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والنمو التعليمي بمصر، وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث يتم بدء التصفية الأولى بين الكليات “التصفيات التمهيدية” يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بين جميع كليات الجامعة بواقع ۲۱ كلية لتصعيد ١٦ كلية للمشاركة في المسابقة على مستوى كليات الجامعة .

َوأكدت الإدارة العامة لرعاية الشباب، ضرورة تسليم استمارات التقييم الخاصة بالطلاب الفائزين في المسابقة الداخلية بالكلية إدارة الاتحادات الطلابية وتسليم نتيجة الطلاب الفائزين من المسابقة الداخلية والصورة الشخصية بجانب صورة بطاقة لهم، بجانب حضور الفريق المشارك من الكلية (الفائز من المسابقة الداخلية بالكلية) بواقع (۲) طالبات + ۲ طلاب ومنسق الأنشطة بالكلية ومشرف المسابقة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/۲/۱٨ الساعة 10 صباحا لعمل التصفيات الأولية وإجراء القرعة بين الكليات بقاعة حسن حسني بالحرم الجامعي.

وأضاف الدكتور قنديل "نتطلع دائمًا في جامعة حلوان لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل، ومسابقة عباقرة جامعة حلوان خطوة مهمة في هذا الاتجاه".