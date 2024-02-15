بالصور.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود جميع الأجهزة لإزالة وسحب مياه الأمطار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة والتعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر.

وأوضح اللواء خالد شعيب، أن المحافظة شهدت أمطار رعدية غزيرة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة، منذ مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، كما أشار إلى الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياه وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

ووجه محافظ مطروح لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومجالس المدن والحماية المدنية وشركة الكهرباء وغيرها؛ بـ:

- التأهب والجاهزية مع التأكيد على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار.

- الاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور.

- تسليك شنايش صرف مياه الأمطار بالميادين والشوارع.

- سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

- تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس

وشدد شعيب على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية، مع مناشدة المواطنين وسائقي السيارات بالالتزام بالسرعة المقررة على الطريق، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو أى مصادر للكهرباء في الشارع، وعدم الاقتراب من الأعمدة و الأشجار خاصة مع حركة الرياح والابلاغ عن أى طارئ.

صحة مطروح ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

ومن جانبها، رفعت مديرية الصحة بمطروح، درجة الإستعداد القصوى تزامناً مع عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على جاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر مساء أمس الأربعاء، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، للمدارس والمعاهد الأزهرية حرصاً على سلامة أبناءنا الطلاب مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود جميع الأجهزة لإزالة وسحب مياه الأمطار

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