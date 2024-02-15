السيسي يستقبل رئيس البرازيل بمناسبة مرور 100 عام على علاقات البلدين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يزور مصر تزامنا مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

وفي سياق متصل، رحب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس ومنها مصر، اعتبارًا من يناير 2024.

وأضاف دا سيلفا مؤخرًا: نتغنى بتنوعنا الثقافي ونسعى إلى تحقيق أهدافنا وبإمكاننا التحدث عن توسع بريكس لتشمل أعضاءً جددًا.

وتابع: إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومجموعتنا ستستمر في فتح أبوابها لاستقبال أعضاء جدد ووقفنا على ماهية الإجراءات المعيارية اللازمة لانضمام دول جديدة كما سنؤسس مجموعة عمل لدراسة اعتماد عملة مشتركة لبريكس وهو ما يزيد من خياراتها فيما يتعلق بآليات وتقنيات الدفع.

