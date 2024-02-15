الأمين العام للناتو: أتوقع موافقة الكونجرس على حزمة دعم مستمر لأوكرانيا

قال الأمين العام للناتو "ينس ستولتنبرج"، إنه يتوقع أن يوافق الكونجرس الأمريكي على حزمة من الدعم المستمر لأوكرانيا، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء، أن 18 من أعضاء الحلف الـ31 هي على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، بعدما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل اليوم الخميس لمناقشة دعمهم لجهود الحرب الأوكرانية، فضلا عن التزاماتهم الخاصة بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وتطغى على المناقشات في مقر حلف الناتو في بروكسل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال لمؤيديه في تجمع انتخابي السبت الماضي إنه "سيشجع" روسيا "على فعل أي شيء يريدونه" لدول حلف الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.