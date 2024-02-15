محافظ أسوان يعقد اجتماعا لتقييم أداء الاستثمار داخل عاصمة الاقتصاد الإفريقي

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعاً لتقييم أداء الاستثمار داخل عاصمة الاقتصاد الإفريقى، والحلول المقترحة للنهوض بهذا الملف الذى يلقى اهتماما مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأثناء الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مدير الاستثمار، أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسعى جاهدين للاستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان، ولا سيما فى ظل توافر كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الاستثمارية فى كافة المجالات .

لفت المحافظ إلى أنه يتم تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات، كما يتم تذليل أى معوقات بالشكل الذى يسهم فى جذب المستثمرين، وبالتالى تنفيذ مشروعات جديدة، وخاصة كثيفة العمالة، لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

يأتي ذلك ضمن رؤية مستقبلية مستنيرة تسهم فى تحويل أسوان لقاعدة وبوابة لحركة التجارة نحو الأسواق الإفريقية والدولية.