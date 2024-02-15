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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"صحة مطروح" ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تقلبات الطقس

الدكتور مبروك سالم
الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح
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أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، بالتزامن وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة. 

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  برفع درجة الاستعداد القصوى نظرًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وشدد "سالم" على مديري العموم بالمديرية الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة، والأسنان بالعمل على مدار الساعة، واستمرار إنعقاد غرفة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة والاستقبال والطوارئ، كما تم التأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية. 

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