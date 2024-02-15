نقابة الصحفيين تنعى الكاتب الصحفي الراحل محمد صالح عميد الصحفيين السوادنيين

نعت نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي الراحل محمد صالح عميد الصحفيين السوادنيين الذي وافته المنية في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويعد الكاتب الراحل أحد أبرز الصحفيين العرب، ورمزا وطنيا وصحفيا كبيرا.. بدأ مسيرته الصحفية في العام 1949، وأصدر عددا من الصحف المهمة السودانية، وتقلد عدة مناصب قيادية في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، ونال جوائز عربية وعالمية عديدة في الصحافة وحقوق الإنسان، فضلا عن مؤلفاته، وأبرزها "أضواء على قضية جنوب السودان"، و"مستقبل الديمقراطية في السودان"، و"الصحافة السودانية في نصف قرن". كما انتُخب نائبا في البرلمان السوداني في العام 1965.

ويقام عزاء الكاتب الكبير الراحل الخميس 15 فبراير 2024 في مسجد (الحامدية الشاذلية) بالمهندسين.

وتتقدم نقابة الصحفيين المصريين بخالص العزاء والمواساة لشعب السودان الشقيق وأسرة الكاتب الكبير الراحل وللصحفيين السودانيين والعرب.