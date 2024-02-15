بسبب علاقة عاطفية.. شاب ينهي حياته شنقًا في الطالبية

في حادث مأساوي يسلط الضوء على تداعيات الخلافات العاطفية، قام شاب يُدعى “شعيب ت”، يبلغ من العمر 18 عامًا، بشنق نفسه بجلباب في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

تعود الواقعة إلى خلافات نشبت بين الشاب وابنة خاله، التي كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الشاب قام بفعلته البشعة بعد حدوث خلافات مع ابنة خاله، والتي كانت السبب وراء انتهاء علاقتهما العاطفية، وبعد تصاعد الخلافات، قرر الشاب اللجوء إلى الانتحار، حيث قام بشنق نفسه داخل منزله.

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.