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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجوم روسي بالصواريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن قوات الدفاع الجوي الأوكراني تمكنت من  تصدى لهجوم صواريخ روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف.
وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، أعلنت القوات الأوكرانية بتدمير سفينة حربية روسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

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