طائرات الاحتلال تقصف مسجد حمد ومحيطه غربي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، شنت غارات على مسجد حمد ومحيطه غربي خان يونس.

ومنذ قليل، تجدد القصف الإسرائيلي على غرب مدينة غزة، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي على مجمع ناصر الطبي، ونتج عن ذلك، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقسم العظام داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

كما أصيب مواطنين فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رام الله.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي، قام بشن قصف عنيف على محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .

وأفادت الجمعية، أن القصف الإسرائيلي، تسبب بأضرار في المبنى التابع لها بمحيط مستشفى الأمل ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.