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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

في اليوم الـ132 من العدوان.. حملة اقتحامات واسعة للاحتلال في مدن وبلدات فلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، حملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات فلسطينية ، فاقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ، من شارع عصيرة شمالًا ، كما داهم جنود الاحتلال عمارة سكنية في شارع السكة .

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحام المدينة ، أطلق خلالها الاحتلال القنابل المسيلة للدموع على المواطنين .

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ، اقتحم الاحتلال المدينة بأعداد كبيرة ، مزودين بعدد من الآليات العسكرية ، ونشر الاحتلال جنوده في حي النقار وفي غرب المدينة ، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن .

كما اقتحم الاحتلال ، اليوم الخميس ، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة ، بعدة آليات عسكرية وعدد كبير من الجنود وانتشروا وسط المخيم ، وفي عدة أحياء ، دون وقوع إصابات أو اعتقالات .

وفي بلدة بيتونيا غرب رام الله ، تجولت آليات الاحتلال في شوارع البلدة بعد اقتحامها ، واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة ، أطلق الاحتلال الأعيرة النارية وقنايل الصوت خلالها .  

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