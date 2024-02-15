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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد وعدد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي..
مجمع ناصر الطبي.. صورة أرشيفية
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي على مجمع ناصر الطبي ، ونتج عن ذلك ، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بقسم العظام داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلي ، قام بشن قصف عنيف على محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس .

وأفادت الجمعية، أن القصف الإسرائيلي، تسبب بأضرار في المبنى التابع لها بمحيط مستشفى الأمل ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

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