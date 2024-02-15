الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف في محيط مستشفى الأمل بخان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الخميس ، بأن الاحتلال الإسرائيلي ، قام بشن قصف عنيف على محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس ، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية .

وأفادت الجمعية، أن القصف الإسرائيلي ، تسبب بأضرار في المبنى التابع لها بمحيط مستشفى الأمل ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن.

ومنذ قليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على جنوب مدينة خان يونس ، كما قامت بغارات آخرى على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الغارات الجوية والقصف المدفعي في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التخطيطات التي يسعى لها الجيش الإسرائيلي من تركيز العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لأنه قد يكون له أثرًا خطيرًا على حياة المدنيين الفلسطينيين، لوجود نحو 1.4 مليون مواطن فلسطيني في هذه المدينة، فوجود أي تحرك عسكري يعني تحقيق كارثة إنسانية.

ويعيش أكثر من 1.4 مليون شخص في مدينة رفح الفلسطينية، معظمهم من النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيقوم الاحتلال سواء قوات عسكرية على الأرض أوغارات جوية إسرائيلية، أو الزوارق البحرية، باستهداف الفلسطينيين في كل مكان.