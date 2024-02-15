ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قام بشن عدة غارات جوية على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحم عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الإسرائيليين،  قرية المجاز في مسافر يطا جنوب الخليل، وقاموا بمداهمة منازل المواطنين وبتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التخطيطات التي يسعى لها الجيش الإسرائيلي من تركيز العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، لإنه قد يكون له أثر خطير على المدنيين ، لوجود نحو 1.4 مليون مواطن فلسطيني في هذة المدينة ، فالقيام  بتحرك عسكري يعني تحقيق كارثة إنسانية .

الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المناطق الغربية قطاع غزة غارة جوية قوات الاحتلال فلسطين