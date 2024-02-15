الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، قام بشن عدة غارات جوية على المناطق الغربية لشمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحم عدد كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، قرية المجاز في مسافر يطا جنوب الخليل، وقاموا بمداهمة منازل المواطنين وبتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من التخطيطات التي يسعى لها الجيش الإسرائيلي من تركيز العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، لإنه قد يكون له أثر خطير على المدنيين ، لوجود نحو 1.4 مليون مواطن فلسطيني في هذة المدينة ، فالقيام بتحرك عسكري يعني تحقيق كارثة إنسانية .