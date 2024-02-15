فيديو| «المحور» تطرح البرومو الدعائي لـ«العرافة» الموسم الرابع فى رمضان المقبل

طرحت قناة المحور حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك المقبل الموسم الرابع من برنامج العرافة الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه البرنامج عبر ثلاث مواسم على شاشة المحور، واستضافت من خلاله كبار نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة وتميز البرنامج بالتصريحات الجريئة والصريحة لضيوفه وأسرار تكشف لأول مرة، من خلال شخصية شيخ الحارة وقد استضاف البرنامج في الموسم الأول والثانى والثالث عدد من أبرز النجوم منهم: الكاتب الصحفى مفيد فوزى والمخرج محمد سامى الفنانيين مى عمر ونسرين أمين ومحي إسماعيل وعمرو مصطفى ومن نجوم الرياضة كهربا وإبراهيم سعيد وشادى محمد.

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف، البرموم من إخراج ميمى وتصوير إيهاب حامد.

ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أعلنت أن حلقة الأمس من برنامج "90 دقيقة" ستكون الأخيرة في الموسم الحالي، حيث قدمت حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب استضافت خلالها المطرب وائل الفشنى الذى قدم مجموعة من أغانى الحب، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تصوير العرافة الأسبوع القادم.





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