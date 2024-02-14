أغنية «رجال ونص» لشمس الكويتية تقترب من مليوني مشاهدة في 24 ساعة

تقترب الفنانة شمس الكويتية من تحقيق مليوني مشاهدة بأحدث أغانيها "رجال ونص" بعد مرور 24 ساعة على طرحها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية “رجال ونص” باللهجة العراقية من تأليف حيدر الأسير ومن ألحان وتوزيع عمار عدنان.

وتقول كلمات الأغنية:

"ياحظها ال تعشق رجال

يهديها الوان واشكال

وتهز مشيته الجبال واموت انا في شخصيته

شخصيته شخصيته اموت انا في شخصيته

وانا حبيتك يافلان

معدل ماتهزك نسوان

لو انت بالحب سجان

سجنك والله حبيته

شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته

تصدق بالله وانت قبالي قاعد

مايلفتلي انتباهي الف واحد

غيور وحاجبك على الناس عاقد

غرامك راسي للنجمات صاعد..".

يذكر أن شمس طرحت مؤخرا أغنية "قطة مغمضة" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان وتوزيع سامر أبو طالب، ومهندس صوت مصطفى رؤوف.

https://youtu.be/PPf1yvowqbE?si=d5rLZeh0umqNhxfJ