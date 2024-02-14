ads
الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أغنية «رجال ونص» لشمس الكويتية تقترب من مليوني مشاهدة في 24 ساعة

شمس الكويتية
شمس الكويتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقترب الفنانة شمس الكويتية من تحقيق مليوني مشاهدة بأحدث أغانيها "رجال ونص" بعد مرور 24 ساعة على طرحها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية “رجال ونص” باللهجة العراقية من تأليف حيدر الأسير ومن ألحان وتوزيع عمار عدنان. 
وتقول كلمات الأغنية:

"ياحظها ال تعشق رجال
يهديها الوان واشكال
وتهز مشيته الجبال واموت انا في شخصيته
شخصيته شخصيته اموت انا في شخصيته
وانا حبيتك يافلان
معدل ماتهزك نسوان
لو انت بالحب سجان
سجنك والله حبيته
شخصيته شخصيته اموت انا بشخصيته
تصدق بالله وانت قبالي قاعد
مايلفتلي انتباهي الف واحد
غيور وحاجبك على الناس عاقد
غرامك راسي للنجمات صاعد..".

يذكر أن شمس طرحت مؤخرا أغنية "قطة مغمضة" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان وتوزيع سامر أبو طالب، ومهندس صوت مصطفى رؤوف. 

https://youtu.be/PPf1yvowqbE?si=d5rLZeh0umqNhxfJ

شمس الكويتيه رجال ونص أغنية