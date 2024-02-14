شاهد.. سيرين عبد النور تغازل زوجها في عيد الحب

عبرت النجمة سيرين عبد النور عن حبها لزوجها بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم الأربعاء.

وشاركت سيرين جمهورها مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها وكتبت تعليقا عليها عبر حسابها على تطبيق "انستجرام":" كل يوم هو عيد الحب عندما تتعامل مع رجل حقيقي".

يذكر أن سيرين عبد النور عرض لها مؤخرا مسلسل «العين بالعين» وشاركها في البطولة الفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.

«العين بالعين» من بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد، ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري.