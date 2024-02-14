دوري أبطال أوروبا.. لاتسيو يفرض التعادل على بايرن ميونخ في الشوط الأول

فرض فريق لاتسيو الإيطالي، التعادل السلبي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في الشوط الأول من المباراة التي تقام حاليًا على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعد محاولات عديدة أمام مرمى كل منافس، في شوط انتهى بلا أهداف، استحوذ خلاله البايرن على الكرة في أغلب الأوقات.

ويأمل البافاري في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل مواجهة العودة أمام الفريق الإيطالي، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل بايرن ميونخ، مباراته ضد لاتسيو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - رافائيل جوريرو

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - جمال موسيالا.