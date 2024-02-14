مسؤول روسي: لهذا السبب ألغى ماكرون زيارته إلى كييف

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن قلقه إزاء تهديدات باغتياله خلال زيارة محتملة للعاصمة الأوكرانية كييف، وهو ما دفعه إلى إلغاء الزيارة المزمعة، مشيرًا إلى أن ماكرون قرر في الوقت ذاته مشاركة إمكانيات فرنسا النووية مع دول الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات مدفيديف على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يزعم وجود استعدادات لمحاولة اغتيال ماكرون أثناء زيارته المحتملة لأوكرانيا، وقام شخص مجهول بنشر الفيديو.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن كييف ربما أرادت من خلال هذه الحادثة لفت الانتباه الدولي إلى الصراع في أوكرانيا، وبالتالي تحقيق مزيد من الدعم الدولي والإمدادات العسكرية لها.

في سياق مختلف، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا قد تطورت مع مرور الوقت لتصبح مواجهة شاملة مع الغرب، مما يعني أن هذه العملية ستستغرق وقتًا أطول قليلًا، ولكن روسيا ما زالت واثقة في تحقيق جميع الأهداف المسطرة.

بحسب بيسكوف، فإن العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا تطورت بشكل تدريجي لتصبح مواجهة واضحة مع الغرب بأسره، وشملت جميع دول الغرب بشكل مباشر، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط مع مواجهة أوكرانيا.

وأكد بيسكوف أن هذه العملية العسكرية الروسية الخاصة لن تؤثر على مسار الأهداف المرسومة، بل ستستمر حتى تتم جميع المهام الموكلة إليها، مشددًا على استمرارية الجهود الروسية في هذا الصدد.

