جامعة الأزهر تفتتح معرضًا للملابس بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة

أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي والإسهام في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من خلال تنظيم معارض الملابس المجانية والمخفضة للطلاب بكليات الجامعة.

من جانبه، افتتح الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، معرض الملابس المقام بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة الكلية، والدكتورة هبة الله إبراهيم، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وأوضح « فكري»، أن المعرض يأتي في إطار خدمة الطالبات والعناية بهن ضمن رسالة الجامعة نحو طلابها وطالباتها من المصريين والوافدين.