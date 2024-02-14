كوت ديفوار.. أنا العائد من الموت



مسلسل درامي لا يتوقع نهايته من شاهد بدايته، مفاجأت كثيرة تحدث يوميا مع كل مباراة في كأس امم الأفريقية التي انتهت منذ أيام، فرق كبيرة كان من المتوقع لها أن تصل لابعد نقطة في البطولة، لكن في النهاية يحدث ما لم يكن في الحسبان وتخرج مع أول المسابقة.

وفي المقابل فرق أخرى لم يتوقع أحد أن تُكمل حتى الأدوار التمهيدية لتكتمل النسخة الـ 34 من بطولة الأمم الافريقية عكس كل التوقعات التي بدأت بها مع بداية انطلاقها ولعل أكثر ما لم يتوعه أن نرى فريقا قد تأكد خروجه من الأدوار التمهيدية في هذه البطولة، ليكون هو عريس هذه البطولة في النهاية في مفاجأة غير متوقعه وهو كوت ديفوار.

نحن الأفيال ما كنتم تظنون فينا، الكل أيقن أننا قد خرجنا من هذه البطولة مبكرا، لكن المعجزة تحدث ليعطي لنا الله بريق أمل وكأنها فرصة أخرى لنا لنثبت للجميع أننا منتخب تحقيق المعجزات رفعنا أيدينا سويا جملة واحدة، لسان حالنا سنضحك في آخر الرواية من هذه البطولة ويتحدث عنا الجميع وعن قصتنا.





لا أسمعكم، ماذا تقولون وبماذا تهمسون، هل تظنون أننا سنكون فريسة لـ اي فريق يقابلنا كلا سنقاتل من اجل الكأس فنحن الفريق المستضيف ولن يخرج الكأس من بلدنا ليذهب إلى أي مكان آخر جاءتنا الفرصة ولن نتركها كيف يعيدنا الله من الموت ولا نحقق المستحيل فالمستحيل كان مع عودتنا مرة أخرى للعب في البطولة والمنافسة على اللقب.



يا كل من تروني، ويا كل من يسمعني أنا الفتى الذي جاء لينتصر هزمت المرض اللعين فهل يعجزني أن انتصر وأفوز بكأس البطولة، أنا هنا وكل من تروني خلفي سنقاتل عدنا من الموت لنحقق المعجزة التي ستخلد في التاريخ يحكيها جيلنا لمن بعدنا وتتناقل عبر الزمن لتكون درسا لكل من أصابه اليأس والاحباط بأنه لا مستحيل طالما الدافع إلى الانتصار موجود.



افرح يا صديقي وغني وارقص فقد عدنا مرة اخرى من الموت لنحقق المعجزات ستكون قصتنا ملهمة للجميع يا صديقى كل مباراة تنقضي وأنا أشعر ان النهاية ستكون لنا سيكون الحظ معنا مع كل مباراة فأنا أرى من بعيد أن الكأس ينادينا في هذه النسخة وينتظرنا ولن يذهب لغيرنا فلنضحك سويا ولنفرج فرائحة الانتصار أشمها تفوح رائحتها في كل مكان بالمدرجات لنسعد سويا فنحن العائدون من الموت



لا تبكي يا صديقي فأنت البطل خارج المستديرة الخضراء وانت البطل أيضا داخلها كافأك الله مرتين أصابك المرض اللعين وانتصرت عليه لتعود من الموت ويمن عليك مرة أخرى لتكون أنت السبب في حمل راية الانتصار في النهاية فأنت عريس الليلة يا صديقي كيف يعيدك الله من الموت ولا يحقق لك المعجزة انتصرنا في نهاية المشوار فلا تحزن جاء الفرح فلنفتح الأبواب له ليدخل وتسعد القلوب انت القصة وانت المعجزة وانت العريس وانت البطل الاول والآخر.