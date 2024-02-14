تعطيل الدراسة غدًا الخميس في المدارس والمعاهد الأزهرية بالبحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

ياتى ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبناؤنا الطلاب.

ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظة، أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

ةحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، لتكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

