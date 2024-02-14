محاضرات حول تحكيم رياضة الخماسى العسكرى في أبوظبي

تتواصل فعاليات الدورة العربية العسكرية الرابعة لتدريب وتحكيم رياضة الخماسى العسكرى - المقامة حاليًا دولة الإمارات العربية المتحدة - بإمارة أبو ظبى، وتستمر حتى 17 فبراير الجارى 2024، بفندق إرث أبو ظبى، بمشاركه دارسين من 6 دول من الأعضاء بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية.

تشهد فعاليات الدورة تفاعلًا كبيرًا من الدارسين وذلك مع المحاضرين بالدورة، سواء فى المحاضرات النظرية أو العملية بالميادين والملاعب، من أجل تحقيق أكبر قدر من الإستفادة من المحاضرات والمحاضرين فى تدريب وتحكيم رياضة الخماسى العسكرى والخماسى الحديث.

كان سعادة اللواء الركن عيسى راشد عبيد المهيرى - قائد قوة الإحتياط بوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد افتتح فعاليات الدورة، بحضور العقيد الركن خالد حميد الزعابى - قائد مركز التربية الرياضية العسكرى بالإمارات عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية، والعميد جو ماجد أحمد النعيمى " قطر " - عضو اللجنة الإعلامية بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية - المشرف الإعلامى على الدورة، والرائد محمد المحرزى " الإمارات " - المشرف الفنى على الدورة، والمستشار محمد لامين الداه - رئيس قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، والدكتورة هدى المطروشى - رئيس إتحاد الإمارات للخماسى الحديث، والسيد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية.

ويحاضر فى الدورة نخبة مميزة من المحاضرين والمدربين من العسكريين والمدنيين .