تفاصيل زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر.. شاهد

عُقدت بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والسيدة قرينته نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته.

وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر اليوم؛ حيث من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

كما زار الرئيس السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية؛ حيث أبدى الرئيس أردوغان سعادته بمعالم القاهرة التاريخية.

