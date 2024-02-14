رونالدو يسجل ويقود النصر لانتصار على الفيحاء بدوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، انتصارًا ثمينًا على مضيفه الفيحاء بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الفيحاء، في مباراته الـ1000 مع الأندية المختلفة، وسجل هدفًا ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بزيارته للشباك في 23 عامًا متتاليًا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، قبل أن يحرز رونالدو هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

وقاد رونالدو العالمي للفوز على الفيحاء، بفضل هدف سجله في الدقيقة 81 بعدما استلم تمريرة حاسمة من زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، واضعًا الكرة على يسار حارس المنافس.

وبذلك، حسم النصر مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لصالحه، قبل مواجهة العودة المقرر إقامتها الأسبوع المقبل على ملعب الأول بارك.

وجاءت مباريات كريستيانو رونالدو الـ1000 مع الأندية، على النحو التالي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي: 31

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 346

ريال مدريد الإسباني: 438

يوفنتوس الإيطالي: 134

النصر السعودي: 51