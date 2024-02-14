أبرز قرارات مجلس جامعة دمياط

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات، بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لمتابعة العمل بكليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

ناقش الإجتماع عدة ملفات رئيسية متعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية أبرزها المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والإدارية بالكليات وضرورة نقل الخبرات العلمية والبحثية مع الجامعات الأخرى وإدارة الموارد المالية بالكليات والتخطيط المالي للموارد المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة مراجعة اللوائح الداخلية للكليات.

كما أوصى عمداء الكليات بعمل حصاد للفصل الدراسي الأول لكل كلية يشمل أبرز إنجازاتها والمعوقات التي حالت دون تحقيق أهدافها ومقترحات التحسين لمناقشتها بمجلس الجامعة القادم لبحث سبل تذليل تلك العقبات للوصول لأعلى مستويات الأداء.

ووجه رئيس الجامعة بتنظيم يوم رياضي للوافدين قبيل شهر رمضان المبارك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية واجتماعية داعمة للوافدين.

واجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط زيارة مفاجأة لكلية التمريض للإطلاع والإطمئنان على مجريات العمل بالكلية، حيث تفقد المكاتب الإدارية بها ومدى الإلتزام بقواعد وضوابط الحضور والإنصراف بالكلية، مشددًا بالتزام الجميع بقواعد الحضور للوصول لأعلى مستوى من الأداء الفعال وتقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية.

وعلى هامش الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بحضور الدكتورة ناهد فكري خضر عميد الكلية لمناقشة أوضاع الكلية وسير العملية التعليمية بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

كما استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ووفد مرافق له ضم الدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا والدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بجامعة الدلتا.



