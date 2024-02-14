السيسي وأردوغان يزوران مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية

زار الرئيس السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، مساء اليوم، مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة التاريخية. وأبدى الرئيس أردوغان سعادته بمعالم القاهرة التاريخية.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية اليوم جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والسيدة قرينته نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته وأعلن المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا يزور مصر لعقد مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

