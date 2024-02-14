تفاصيل اجتماع تعليم الجيزة بموجهى العموم بالمديرية

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية

بموجهى العموم للوقوف على الطريقة والأسلوب المتبع خلال المتابعات.

وتم التنبيه على ما يلى:

- ضروره المتابعة اليومية ومتابعة الإدارات التعليمية للمدارس بداية من طابور الصباح لتحقيق الانضباط من بداية اليوم الدراسي

-توعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة

- تفعيل مجموعات الدعم المدرسية بجميع الإدارات مع تيسير عمل محاضرات مجانية لكل مادة للطلاب الغير قادرين في جميع المراحل التعليمية

-تفعيل المنصات التعليمية للطالب وعمل بنوك أسئلة للاسترشاد مع وضع الإجابات النموذجية من خلال التنسيق بين موجهى العموم ومركز المعلومات لإعداد بنك أسئلة لكل مادة والإعلان عن الرابط من خلال موقع المديرية والإدارات

-تحليل نتائج الامتحانات ووضع برامج علاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال موجهي الصفوف الأولي والتركيز على حصص المشاهدة

-إعداد تقرير مفصل شهريا بما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة السلبيات إن وجدت

-وبالنسبة للقوافل التعليمية سوف تبدأ من الأسبوع القادم على أن تكون كل يوم إثنين من كل أسبوع كما كانت في التيرم الأول

-وبالنسبه للعجز والزيادة مراعاة العجز النسبي بين الإدارات بجميع المواد فيجب توجه الجميع للأماكن الشاغرة ومراعاة راحة العاملين بما لا يضر بالمصلحة العامة وبمصلحة العمل والاهتمام بالمناطق الريفية الغير حضارية لسد العجز بها

-بالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام تكون امتحانات إلكترونية نهاية الفصل الدراسي الثاني ويتم التنبيه علي الطلاب بتفعيل التابلت مع عمل تدريبات من خلال المدارس وعلى واضعي الامتحانات مراعاة التنوع والسهولة في وضع الامتحان ومخاطبة جميع المستويات ووضعه من كتاب الوزارة.

- وبالنسبة للمراحل التعليمية الامتحان يوضع بمعرفة التوجيه وهو المسؤول الأول والأخير مسؤولية كاملة عن وضع الامتحانات.