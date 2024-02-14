واشنطن تبدي قلقها بشأن الأوضاع الراهنة على الحدود الشمالية لإسرائيل

عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن قلق واشنطن بسبب التصاعد الذي يشهده الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأكد سوليفان خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعمل بجدية لإيجاد آليات تعزز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولتقديم دعم إنساني محسن لسكان قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكد أهمية تمرير مجلس النواب الأمريكي حزمة المساعدات، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم والقدرات اللازمة لإسرائيل لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأكد سوليفان أن الرئيس جو بايدن يعمل بنشاط على تذليل العقبات التي تعترض تقديم المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الإنساني هناك وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دائمة للصراع.

وبشأن بالنسبة لحزمة المساعدات الأمريكية المتعلقة بإسرائيل وأوكرانيا، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، من تداول وخيم على الأمن القومي الأمريكي إذا لم تمرر هذه الحزمة.

وأضاف سوليفان: "نحن نسعى جاهدين لتحقيق السلام في إسرائيل وغزة، مع التفكير في المستقبل للعمل على حل الدولتين. كما أننا نضع ضغطًا كبيرًا لتوفير المساعدات الضرورية للمدنيين في غزة، وذلك عبر فتح معبر رفح".

وأكد سوليفان: "ينبغي أن يكون هناك مكان آمن للمدنيين في رفح يمكنهم التوجه إليه،" مؤكدًا على أهمية توفير بيئة آمنة للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم.

