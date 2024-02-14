علي جمعة يمنح درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى للباحث محمد النشار بآداب المنيا

ناقش الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة دكتوراه، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة المنيا، مُقدمه من الباحث محمد النشار، بعنوان: المسائل الفقهية في تراجم السادة الصوفية.

وتناولت دراسة الرسالة، المسائل الفقهية وفقه الصوفية من خلال كتب تراجمهم وسيرة حياتهم، كما أظهرت العلاقة الترابطية التكاملية بين الفقه والتصوف، ومدى تمسك الصوفية بالشريعة.

وبينت، أن الأهمية الرئيسة للدراسة في جرد المطولات من كتب تراجم السادة الصوفية تكمن في الصلة المباشرة بين الفقه والتصوف والعلاقة الوطيدة بينهما، إضافةً، إلى استخراج ما بها من فوائد منثورة تحتاج إلى جمع شتاتها في مصنف مستقل.