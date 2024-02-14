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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أمطار غزيرة تضرب قرى ومدن محافظة الغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تعرضت مراكز ومدن بمحافظة الغربية ،مساء اليوم الأربعاء ، إلى  سقوط أمطار رعدية ، وانخفاض في درجات الحرارة. 
كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من عدم استقرار الطقس خلال الأيام الجارية والمقبلة، مع  وجود فرص لسقوط الأمطار

الارصاد الجوية استقرار الطقس الشرب والصرف الصحى انخفاض في درجات الحرارة