إنقاذ ثلاث سيدات بوحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى إيتاي البارود في البحيرة

نجحت مستشفى إيتاي البارود، في إنقاذ ثلاث سيدات في وحدة اذابة الجلطة الدماغية في أقل من 72 ساعة وذلك بعد نقلهم من الدلنجات وكوم حمادة إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي.

وتتراوح أعمارهن بين 49 و61 و70 سنة، حيث بعد الفحص والفحوصات الشعاعية، تبين وجود جلطات في أدمغتهن، وعلى الفور تم التعامل مع الحالات ونقلهن إلى وحدة اذابة الجلطة الدماغية بالمستشفى، حيث تم تقديم الحقنة المذيبة للجلطة، وخروج أحد المرضى بصحة جيدة، وحالتين أخريتين مستقرتين وبحالة جيدة وتحت الملاحظة في وحدة اذابة الجلطة.

أشاد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ المرضى الثلاثة، وقدم الشكر للدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور إسلام أبو زيد، مدير المستشفى، ولكل العاملين بوحدة اذابة الجلطة الدماغية.

وأكد أيضًا أهمية تطوير النظام الصحي والعلاجي بشكل دائم ومستمر من قبل الدولة، لتقديم خدمات طبية في جميع التخصصات، وخاصة في التخصصات الحرجة والدقيقة والحالات الطارئة.

حث الجميع في المستشفى على نشر الوعي حول توفر هذه الخدمة في المستشفى، بهدف إنقاذ حياة المرضى وتقديم الخدمة مجانًا لهم. أشار أيضًا إلى أهمية نشر الوعي حول الأعراض الأولية للجلطة الدماغية وضرورة زيارة المستشفى قبل مرور أربع ساعات على ظهور الأعراض.

وأكد أن تكلفة الحقنة الواحدة لإذابة الجلطة الدماغية تتجاوز عشرة آلاف جنيه على نفقة الدولة دون تحميل المرالمرضى أي تكاليف. وذكر أيضًا أن العملية تتطلب فريقًا طبيًا متخصصًا ومعدات طبية متطورة، وتحتاج إلى جهود مستمرة لتحسين الخدمة وتطويرها في المستقبل.