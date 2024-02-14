الزمالك يعين إبراهيم صلاح مدربا لفريق 2003

أعلن محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد 2003 .

وأكد محمد حلمي في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن سامح إسماعيل المدير الفني السابق للفريق تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، و تم قبول اعتذاره وتعيين إبراهيم صلاح بدلاً منه .

وأضاف رئيس قطاعات الناشئين، أن إبراهيم صلاح سيبدأ مهام عمله بداية من الغد بقيادة التدريبات، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.